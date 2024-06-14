Украинцы могут встать на военный учет за границей: что для этого нужно сделать

Дистанционный военный учет прописали на законодательном уровне

Украинцам, которые выехали за границу, необязательно ехать в Украину, чтобы встать на военный учет. Они смогут сделать это дистанционно.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 7 июня 2024 года №675, объясняет "Телеграф" в материале "Принято несколько важных изменений по мобилизации, броне и ВЛК. Все, что нужно знать".

Встать на учет можно, обратившись в заграничное дипломатическое учреждение Украины в соответствии с подпунктом 10-1 пункта 1 приложения 2. Для этого мужчина должен иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ, если он выдан и не потерян.

При этом в документе указано, что украинцы, которые были сняты с военного учета в связи с отбытием за пределы Украины сроком свыше 3 месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 563 встать на военный учет. Для этого они должны либо вернуться в Украину и лично явиться в ТЦК, либо подать заявление в произвольной форме о взятии на военный учет. Вместе с заявлением необходимо подать сведения, которые определены приложением 4 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК (которым такого гражданского сняли с военного учета) через украинское дипломатическое учреждение за рубежом.

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