"Прямых доказательств нет": историк рассказал, действительно ли Медведчук связан с КГБ

Если какие-то доказательства и были, их уничтожили

Несмотря на очевидность того, что кум Путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук связан с Комитетом государственной безопасности СССР (КГБ), прямых доказательств этого нет. Не стоит исключать и того, что их могли уничтожить, когда Медведчук был "не последним человеком".

Об этом в интервью "Украинской правде" отметил историк Эдуард Андрющенко. По его мнению, в случае с Медведчуком и доказательств его вовлеченности не требуется.

У историка спросили, встречалось ли ему это имя в архивах, а также почему до сих пор нет подтвержденной информации о том, что он сотрудничал с советскими спецслужбами.

"Если бы это имя где-то мне случилось в архиве, я бы, конечно, обратил на это внимание. Но ничего не было. Думаю, что в те времена, когда он был не последним человеком в государстве, если где-то и лежало, все было подчищено, уничтожено", — заметил в ответ Андрющенко.

Он также добавил, что факты биографии Медведчука указывают, что, будучи сыном человека, осужденного за украинский национализм, без сотрудничества с КГБ было невозможно поступить на юридический факультет Киевского университета.

"Это логические вещи. К сожалению, прямых доказательств (сотрудничества Медведчука с КГБ – ред.) нет. Но это один из тех случаев, когда, наверное, и нет особой необходимости искать железные доказательства, потому что и так все очевидно", — говорит историк.

Ранее "Телеграф" писал, что Европейский союз ввел санкции против бывшего нардепа Виктора Медведчука, обвиненного в Украине в государственной измене.