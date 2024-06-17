"Прямих доказів немає": історик розповів, чи насправді Медведчук повʼязаний з КДБ

Якщо якісь докази й були, їх знищили

Попри очевидність того, що кум Путіна і колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук повʼязаний з Комітетом державної безпеки СРСР (КДБ), прямих доказів цього немає. Не варто виключати й того, що їх могли знищити, коли Медведчук був "не останньою людиною".

Про це в інтервʼю "Українській правді" зазначив історик Едуард Андрющенко. На його думку, у випадку з Медведчуком і доказів його залученості не потрібно.

У історика запитали, чи зустрічалось йому це імʼя в архівах, а також чому досі немає підтвердженої інформації про те, що він співпрацював із радянськими спецслужбами.

"Якби це ім'я десь мені трапилося в архіві, я б, звісно, звернув на це увагу. Але нічого не було. Гадаю, що в ті часи, коли він був не останньою людиною в державі, якщо десь що і лежало, все було підчищено, знищено", — зауважив у відповідь Андрющенко.

Він також додав, що факти біографії Медведчука вказують, що, будучи сином людини, яка засуджена за український націоналізм, без співпраці з КДБ було неможливо вступити на юридичний факультет Київського університету.

"Це логічні речі. На жаль, прямих доказів (співпраці Медведчука з КДБ – ред.) немає. Але це один із тих випадків, коли, напевно, і немає особливої потреби шукати залізні докази, бо і так все очевидно", — каже історик.

Раніше "Телеграф" писав, що Європейський союз ввів санкції проти колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого в Україні звинувачено у державній зраді.