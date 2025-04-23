Путина могут арестовать в 600 км от Украины: какая страна ближе всех к этому

МКС выдал ордер на арест главы РФ 17 марта 2023 года

Арест Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МКС) обязаны осуществить все страны, ратифицировавшие этот устав. Это могло бы стать реальностью, если глава России окажется на территории одного из этих 123 государств.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, в какой стране наиболее вероятен арест Путина. На это влияет ряд политических и практических факторов.

Юридический аспект

Ордер на арест Путина выдал МКС, поэтому основными кандидатами для его исполнения являются, прежде всего, страны-члены этого суда. Это Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Польша, Нидерланды и другие. Если российский лидер окажется на территории одной из них (чего он избегает), теоретически его могла бы арестовать любая из этих стран. Однако не все готовы к этому.

Политическая воля и отношение к России

Некоторые страны-члены МКС, например ЮАР или Индия, имеют тесные отношения с Россией. Поэтому они могут не арестовать Путина, если тот окажется на их территории. Как известно, ЮАР приглашала Путина на саммит БРИКС, но он не поехал, и поэтому остается только гадать, арестовали бы его там. А вот Монголия, которая также является членом МКС, не арестовала российского лидера во время его недавнего визита.

Более склонны выполнить ордер страны, которые активно выступают против действий Путина, в частности, в отношении войны, что он ведет против Украины. Среди таких ИИ называет страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Польшу, Германию, Нидерланды и другие европейские государства.

Путин не поедет в страны, где высок риск ареста

Глава России не станет рисковать и посещать страны, где высок риск ареста. Вероятно, он ограничит свои поездки странами, которые не являются членами МКС (например, Китай, Индия, США) или теми, что не будут выполнять ордер из-за дружеских отношений с РФ. Чтобы арест Путина мог произойти, необходимо, чтобы он оказался в стране-члене МКС, которая готова исполнить ордер.

Какая страна является наиболее вероятным кандидатом на арест Путина

По мнению нейросети, это – Германия. Ее аргументы — эта страна имеет сильную правовую систему и четко соблюдает международные обязательства. Кроме того, Германия активно поддерживает Украину. Более того, министр юстиции Германии публично заявлял, что Путина арестуют, если он окажется на территории его страны.

Среди других стран, где могли бы арестовать Путина, ИИ назвал:

Нидерланды (где расположен МКС в Гааге),

Польшу (граничащую с Украиной и имеющую исторические конфликты с Россией),

страны Балтии.

Однако Германия, по выводам искусственного интеллекта, является наиболее вероятным кандидатом на арест Путина, если он появится на ее территории. Стоит отметить, что последний раз Путин был в Германии 19 января 2020 года. Он посетил Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Тогда Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и провел ряд переговоров с тогдашними официальными лицами – премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главной Европейской комиссией Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщал "Телеграф", в 2024 году МКС выдал ордера на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Причина в военных преступлениях против Украины, за которые они несут ответственность.