Фейковая победа? В "Мисс Вселенная Украина" объяснили, действительно ли Андриана Пущак стала "Мисс США-2025"

Украинка выиграла, впрочем, в другом конкурсе

На днях в сети появилась информация, что уроженка Дрогобыча Адриана Пущак победила в конкурсе Miss Petite Universe USA 2025 года. Отмечалось, что девушка стала первой украинкой, завоевавшей титул Miss USA Universe 2025. Однако это оказалось неправдой.

Национальный директор конкурса "Мисс Вселенная Украина" и лицензиат международной организации Miss Universe в Украине Анна Филимонова опровергла "ТСН", что Пущак стала Miss USA Universe 2025. Она заявила, что конкурс за этот титул еще не состоялся. Пока что Miss USA является Alma Cooper, которая в прошлом году выступала на конкурсе от США.

"Титул Miss USA, принадлежащий к системе Miss Universe, пока официально не был присужден на 2025 год. В настоящее время его удерживает Alma Cooper из штата Мичиган — она представляла США в прошлом сезоне. Упоминание украинки Адрианы Пущак в контексте титула Miss USA не имеет под собой никакого отношения к официальной конкурсе", — сказала Филимонова.

Андриана Пущак не стала "Мисс США 2025", фото пресс-службы конкурсантки

Анна отметила, что Пущак была участницей конкурса Ms Universe World International. Он не относится к международно признанным конкурсным системам. Путаница со всемирно признанными конкурсами происходит потому, что организаторы сочетают в названии известные бренды.

"Конкурс Ms Universe World International не является частью ни одной из международно признанных конкурсных систем — Miss Universe, Miss World, Miss International. Его организаторы используют сочетание названий известных брендов. Например, титулы "Ms USA Universe", "Ms Ukraine Universe" или "Ms Petite USA Universe", которые упоминаются на лентах победительниц, на самом деле являются сокращением от "Universe World International", не имеющие никакого отношения к лицензированным международным конкурсам, таким как Miss Universe, Miss Usa", — подчеркнула директор.

Андриана Пущак победила в другом конкурсе, фото из соцсетей

Филимонова подчеркнула, что такие конкурсы преимущественно проводят для заработка или пиара. Такое явление называют fake awards.

"Частные организаторы создают псевдоконкурсы под названиями, имитирующими известные бренды — явление, известное как fake awards. Такие инициативы не имеют международной аккредитации, прозрачного жюри или определенных процедур участия. Они создаются исключительно с коммерческой или пиар-целью, часто нарушая авторские права на бренд", — добавила Анна.

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