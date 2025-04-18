Страстная суббота 19 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы

Все еще продолжается Пасхальный пост

Сегодня, 19 апреля, по новому стилю, христиане чествуют святого преподобного Иоанна Печерника. Также в этот день отмечают Великую субботу — день, когда тело Иисуса Христа находилось во гробе после распятия на кресте.

Иван Печерник жил в VIII веке в Израиле. Он был монахом, все время проводил в молитвах и вел аскетический образ жизни. Чтобы окончательно отойти от всего мирского, Иоанн отправился жить в Лавру преподобного Харитона. Там он сосредоточился на духовных делах. Мужчина скончался в монастыре.

Традиции и приметы 19 апреля

19 апреля верующие также отмечают Великую субботу. Это последний день поста, продолжительностью 48 дней, перед Воскресением Иисуса Христа. Согласно Слову Божию, в этот день Иисуса Христа похоронили в ритуальной плащанице (холсте) в пещере и закрыли ее камнем. В этот день в Храме Гроба Господня в Иерусалиме восходит Благодатный огонь.

В этот день верующие готовятся к Воскресению Иисуса Христа. Они пекут паски, красят яйца, убирают в домах. В некоторых областях Украины в Великую субботу христиане идут освящать паски в храмы. В других — это происходит непосредственно во время Пасхи.

Освящение пасок в храмах, фото Freepik

Падает дождь – июнь будет сухим и солнечным.

Слышно пение птиц – погода будет хорошей.

Тепло и ясно в этот день – так будет все лето.

Что нельзя делать 19 апреля

Все еще продолжается пост, поэтому нельзя есть мясное, молочное, рыбу и яйца.

Запрещено работать на земле и выполнять тяжелую физическую работу, потому что может произойти что-нибудь плохое.

Не стоит допускать плохие мысли, потому что они могут сбыться.

Не советуют одалживать деньги и брать взаймы.

Нельзя завидовать, лениться, злословить и сплетничать.

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