"Укрэнерго" уменьшило время большего объема отключений: что теперь с графиком

"Телеграф" рассказывает по каким причинам в некоторых регионах отсутствует электроэнергия

В понедельник, 17 июня, отключение электричества в Украине сегодня сократится. Одновременно будут применены две очереди – с 19:00 до 22:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Причиной этого является снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

"Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.

Из-за погодных условий обесточены 14 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.

Из-за боевых действий новые обесточения в Сумской, Харьковской, Херсонской областях. Стоит отметить, что в ночь на 17 июня российские войска обстреляли оборудование одного из энергетических объектов на юге Украины. Было повреждено здание и электрический кабель. Персонал не пострадал.

По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской, Одесской областях.

Ранее Телеграф писал, что Правительство готовится существенно сократить перечень потребителей с гарантированным электроснабжением. Поэтому в ближайшее время ситуация с отключением света в Украине может улучшиться.