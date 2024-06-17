О свечах и фонарях можно забыть: в Украине планируют меньше выключать свет, как это будет работать

Решение может быть принято 18 июня

Правительство готовится существенно сократить список потребителей с гарантированным электроснабжением. Поэтому в ближайшее время ситуация с отключением света в Украине может улучшиться. Ранее мы уже рассказывали, что украинцам обещают более справедливые отключения света.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко. Он говорит, что это позволит более умеренно распределять предел электрической энергии.

"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы, перечень существенно уменьшится", — добавил Бойко.

Также, по его словам, это позволит более равномерно распределять лимит электрической энергии. Что должно привести к увеличению круга потребителей, охватываемых графиками стабилизационных отключений одновременно и к уменьшению продолжительности таких отключений.

"Я ожидаю, что решение по этому поводу будет принято уже завтра (18 июня — ред.)", — подытожил советник премьер-министра Украины.

Напомним, согласно информации "Укрэнерго", графики на прошлой неделе применялись по разным причинам. Сначала на первый план получался рост потребления из-за жары, затем были обесточены из-за непогоды, а ближе к выходным добавилось снижение работы солнечных электростанций из-за облачности. "Телеграф" рассказал, почему и как это влияет на энергосистему и отключение света.

Ранее "Телеграф" писал, что этой зимой у нашей страны высокие шансы избежать тотального блэкаута. Это возможно даже при новых ударах россиян.