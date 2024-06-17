Укренерго зменшило час більшого обсягу відключень: що тепер з графіком
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"Телеграф" розповідає з яких причин в деяких регіонах відсутня електроенергія
У понеділок, 17 червня, відключення електрики в Україні сьогодні скоротиться. Одночасно будуть застосовані дві черги — з 19:00 до 22:00.
Про це повідомляє "Укренерго". Причиною цього є зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.
"Інформацію про те, які саме черги і коли будуть відключатись у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", — йдеться у повідомленні.
- Через погодні умови знеструмлені 14 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.
- Через бойові дії є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Херсонській областях. Варто зазначити, що в ніч проти 17 червня російські війська обстріляли обладнання одного з енергетичних об’єктів на півдні України. Було пошкоджено будівлю та електричний кабель. Персонал не постраждав.
- З технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській, Одеській областях.
Раніше "Телеграф" писав, що Уряд готується суттєво скоротити перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. Тому найближчим часом ситуація з відключенням світла в Україні може покращитись.