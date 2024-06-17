Света не будет по 8 часов: в Днепре обновили графики отключений на 17 июня

Отключения действуют уже с 12:00

В Днепре, как и по всей Украине, применяются графики почасовых отключений света. Так, Центральная энергетическая компания сообщила об изменениях графиков отключений для днепрян на 17 июня.

Отключения будут с 12:00 до 24:00, в то время как ДТЭК применит графики ограничений уже с 8:00. Об этом пишет ЦЭК в Telegram.

По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго":

с 12:00 до 16:00 будет применяться IV очередь;

с 16:00 до 20:00 будет применяться VI очередь;

с 19:00 до 20:00 будет применяться V очередь;

с 20:00 до 22:00 будет применяться I очередь;

с 20:00 до 24:00 будет применяться II очередь.

Отметим, что в понедельник, 17 июня, отключение электричества в Украине сократится. Одновременно будут применены две очереди – с 19:00 до 22:00. Причиной этого является снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды. Однако в Днепропетровской области есть обесточивание по техническим причинам.

Ранее "Телеграф" писал, что Правительство готовится существенно сократить перечень потребителей с гарантированным электроснабжением. Поэтому в ближайшее время ситуация с отключением света в Украине может улучшиться. Советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко говорит, что это позволит более равномерно распределять лимит электрической энергии.