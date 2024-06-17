Світла не буде по 8 годин: у Дніпрі оновили графіки відключень на 17 червня

Відключення діють вже з 12:00

У Дніпрі, як і по території всієї України, застосовуються графіки погодинних відключень світла. Так Центральна енергетична компанія повідомила про зміни графіків відключень для дніпрян на 17 червня.

Відключення відбуватимуть з 12:00 до 24:00, у той час, як ДТЕК застосує графіки обмежень вже з 8:00. Про це пише ЦЕК у Telegram.

За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго":

з 12:00 до 16:00 застосовуватиметься ІV черга;

з 16:00 до 20:00 застосовуватиметься VІ черга;

з 19:00 до 20:00 застосовуватиметься V черга;

з 20:00 до 22:00 застосовуватиметься І черга;

з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься ІІ черга.

Зауважимо, що у понеділок, 17 червня, відключення електрики в Україні скоротиться. Одночасно будуть застосовані дві черги — з 19:00 до 22:00. Причиною цього є зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду. Проте у Дніпропетровській області є знеструмлення через технічні причини.

Раніше "Телеграф" писав, що Уряд готується суттєво скоротити перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. Тому найближчим часом ситуація з відключенням світла в Україні може покращитись. Радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко каже, що це дозволить більш рівномірно розподіляти ліміт електричної енергії.