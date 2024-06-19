В РФ осудили украинца Александра Погорелова: в чем его обвиняют

Его пытали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью так называемого "ДНР"

В России суд вынес приговор обвиняемому в убийстве командира батальона сепаратистов так называемой "ДНР" Арсена Павлова по прозвищу "Моторола" и покушению на убийство "председателя ДНР" Александра Захарченко. Украинец Александр Погорелов получил пожизненный срок.

Об этом сообщают РосСМИ. Погорелова обвиняли в том, что он в октябре 2016 года установил взрывчатку в лифте дома, где жил Арсен Павлов. В результате взрыва тот погиб. По версии следствия, в 2017 году Погорелов заложил взрывчатку в ресторане "Пушкин" в Донецке. Ее обнаружили полицейские, взрыва не произошло.

Следствие считает, что организовать и выполнить убийство "Моторолы" Погорелову помогали украинцы Александр Тимошенко, Василий Чурилов и Артем Эн, их приговорили к 12 годам, 13 годам и 17 годам колонии строгого режима.

Сам Погорелов во время судебного заседания сообщал о том, что его пытали. По его словам, пытки проводили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью так называемого "ДНР", а руководил пытками человек по фамилии Захаров. Погорелов заявлял, что не совершал преступления, а показания дал под давлением.

Что известно об Александре Погорелом

Александр – житель Донецка, строитель по специальности. После начала войны на Донбассе выехал в Киев, но время от времени приезжал к родным во временно оккупированный Донецк.

Представители "ДНР" похитили его 30 ноября 2017 во время пересечения КПВВ на временно оккупированной территории, когда мужчина возвращался в столицу. Через несколько дней до дома его родителей в Донецке пришли с обысками.

Мать Александра обвинили в "админнарушении" и задержали на тридцать дней. Связи с Александром не было больше двух месяцев. Родители нашли его только 17 февраля 2018 в СИЗО Донецка: принесли туда передачу и ее взяли. Это стало подтверждением пребывания сына в следственном изоляторе.

В первый раз родные увидели Александра на российском телеканале 17 сентября 2018 года. В сюжете говорилось, что его обвиняют в причастности к покушению на предводителя боевиков Александра Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года.

Арсен "Моторола" Павлов — что известно

Весной 2014 Павлов с позывным "Моторола" приехал в Украину защищать "русский мир". Собранный им батальон "Спарта" воевал под Славянском, Иловайском, в Донецком аэропорту и районе Дебальцево. "Моторола" приобрел популярность своей жестокостью. Правозащитники из Amnesty International в 2015 году сообщали, что располагают информацией о достоверном факте убийства защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого, которого застрелил "Моторола". В организации знают не менее пяти свидетелей этого убийства.