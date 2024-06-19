В РФ засудили українця Олександра Погорєлова: в чому його звинувачують

Його катували співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю так званого "ДНР"

У Росії суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві командира батальйону сепаратистів так званої "ДНР" Арсена Павлова на прізвисько "Моторола" та у замаху на вбивство "голови ДНР" Олександра Захарченка. Українець Олександр Погорєлов отримав довічний термін.

Про це повідомляють росЗМІ. Погорєлова звинувачували в тому, що він у жовтні 2016 року встановив вибухівку в ліфті будинку, де жив Арсен Павлов. Від вибуху той загинув. За версією слідства, у 2017 році Погорєлов заклав вибухівку у ресторані "Пушкін" у Донецьку. Її виявили поліцейські, вибуху не сталося.

Слідство вважає, що організувати та виконати вбивство "Мотороли" Погорелову допомагали українці Олександр Тимошенко, Василь Чурилов та Артем Ен, їх засудили до 12 років, 13 років та 17 років колонії суворого режиму відповідно.

Сам Погорєлов під час судового засідання повідомляв про те, що його катували. За його словами, тортури проводили співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю так званого "ДНР", а керував тортурами людина на прізвище Захаров. Погорєлов заявляв, що не чинив злочини, а свідчення дав під тиском.

Що відомо про Олександра Погорєлого

Олександр — мешканець Донецька, будівельник за спеціальністю. Після початку війни на Донбасі виїхав до Києва, але час від часу приїжджав до рідних у тимчасово окупований Донецьк.

Представники "ДНР" викрали його 30 листопада 2017 року під час перетину КПВВ на тимчасово окупованій території, коли чоловік повертався до столиці. За кілька днів до будинку його батьків у Донецьку прийшли з обшуками.

Матір Олександра звинуватили в "адмінпорушенні" та затримали на тридцять днів. Зв’язку з Олександром не було понад два місяці. Батьки знайшли його лише 17 лютого 2018 року у СІЗО Донецька: принесли туди передачу і її взяли. Це й стало підтвердженням перебування сина у слідчому ізоляторі.

Вперше рідні побачили Олександра на російському телеканалі 17 вересня 2018 року. У сюжеті йшлося про те, що його звинувачують у причетності до замаху на ватажка бойовиків Олександра Захарченка, якого підірвали 31 серпня 2018 року.

Арсен "Моторола" Павлов — що відомо

Навесні 2014 року Павлов з позивним "Моторола" приїхав в Україну захищати "руський мір". Зібраний ним батальйон "Спарта" воював під Слов'янськом, Іловайськом, у Донецькому аеропорту та районі Дебальцева. "Моторола" набув популярності своєю жорстокістю. Правозахисники з Amnesty International у 2015 році повідомляли, що мають інформацію про достовірний факт вбивства захисника Донецького аеропорту Ігоря Брановицького, якого застрелив "Моторола". В організації знають щонайменше п'ятьох свідків цього вбивства.ʼ