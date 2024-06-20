Прохлада не задержится надолго: синоптик рассказал, когда в Украину вернется жара

Актуальный прогноз погоды от "Телеграфа"

В Украину после кратковременного зноя возвращаются дожди и прохладная погода. Но такая тенденция также сохранится всего на несколько дней.

Синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз. "Телеграф" показал карты.

В четверг, 20 июня, в центральных, северных и восточных областях пройдут дожди с грозами, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, в южных и восточных областях +17...+22 градусов тепла; днем +20…+25, на юге и в Крыму +26…+31 тепла.

В пятницу, 21 июня, осадков в Украине не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, в южных областях до +18; днем +22…+27 градусов тепла.

В субботу, 22 июня, сохранится преимущественно сухая погода, лишь днем в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +27…+32 градусов тепла.

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