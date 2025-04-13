"Заткнуться или смириться": Трамп высказался о переговорах США с Украиной и Россией

Американский лидер анонсирует, что вскоре все смогут убедиться, что все идет хорошо

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о текущих переговорах США с Россией и Украиной. Он считает, что сейчас наступает момент, "когда нужно либо смириться, либо заткнуться".

Об этом сообщает CNN. По мнению американского президента, в настоящее время все проходит хорошо.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Что примечательно, комментарий президент США дал на следующий день после того, как спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретился и переговорил с президентом России Владимиром Путиным.

Уиткофф после встречи с представителем Кремля озвучил Трампу абсурдное предложение. Он призвал его поддержать "право собственности" России на четыре украинских области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп вновь выступил с заявлением о войне в Украине, отметив необходимость действий со стороны России для прекращения боевых действий. В своей публикации в сети Truth он назвал войну ужасной и бессмысленной, которой, по его словам, удалось бы избежать, будь он у власти.