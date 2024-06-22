Водитель уснул за рулем? В Румынии перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие (видео)

Травмировано четверо пассажиров

В Румынии, недалеко от города Пуфешти, автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. По предварительным данным, в нем были и украинцы.

Как сообщает румынская пресса, авария с автобусом на болгарской регистрации произошла около 05:10 на трассе DN2-E85. О том, что в нем были жители Киева, пишут украинские паблики.

При этом по данным румынской стороны, в автобусе находились 59 человек болгарской национальности. Пассажиров автобуса эвакуировали из салона. Четверо из них получили легкие травмы: трое взрослых и ребенок.

"По первым данным расследования создается впечатление, что водитель автобуса уснул за рулем! Его проверили на алкоголь, результат оказался отрицательным", — сказано в сообщении.

Telegram-канал "Труха Киев" публикует видео с места и утверждает, что в автобусе на отдых в Болгарию ехали киевляне. Их вез туроператор "Албена Тревел Групп". Стоит отметить, что на кадрах люди говорят по-русски, но можно расслышать и украинскую речь.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", 17 июня в Румынии туристический автобус столкнулся с грузовиком. В автобусе находились 57 граждан Украины, 42 из которых — дети. 15 человек, из которых 2 взрослых и 13 детей, нуждались в медицинской помощи. В больницу доставили 4 из них — 2 взрослых и 2 детей.