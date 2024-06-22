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Водій заснув за кермом? У Румунії перекинувся автобус з українцями, є постраждалі (відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автобус упав на узбіччя поля із соняшниками
Автобус упав на узбіччя поля із соняшниками. Фото news.ro

Травмовано четверо пасажирів

У Румунії, неподалік міста Пуфешті, автобус з’їхав з дороги і перекинувся на бік. За попередніми даними, у ньому були й українці.

Як повідомляє румунська преса, аварія з автобусом на болгарській реєстрації сталася близько 5:10 на трасі DN2-E85. Про те, що у ньому були мешканці Києва, пишуть українські пабліки.

При цьому за даними румунської сторони, в автобусі було 59 осіб болгарської національності. Пасажирів автобуса евакуювали з салону. Четверо з них отримали легкі травми: троє дорослих та дитина.

"За першими даними розслідування складається враження, що водій автобуса заснув за кермом! Його перевірили на алкоголь, результат виявився негативним", — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал "Труха Київ" публікує відео з місця та стверджує, що в автобусі на відпочинок до Болгарії їхали кияни. Їх віз туроператор "Албена Тревел Груп". Варто зазначити, що на кадрах люди говорять російською, але можна почути й українську мову.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", 17 червня у Румунії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою. В автобусі було 57 громадян України, 42 з яких — діти. 15 осіб, з яких 2 дорослих та 13 дітей, потребували медичної допомоги. До лікарні доставили 4 з них — 2 дорослих та 2 дітей.

Теги:
#Румунія #ДТП #Українці #Автобус