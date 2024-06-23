Стартовая цена – заоблачная: в Украине продают памятник Ленину (фото)

Торги начнутся в июле

Демонтированный бронзовый памятник Владимиру Ленину был выставлен на аукцион на сайте Prozorro. Стартовая цена составляет более 10 млн грн.

Отмечается, что предложения от потенциальных покупателей будут приниматься до 12 июля 2024 года. Об этом идет речь в объявлении.

"Демонтированная скульптура В.И. Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы. Вес скульптуры В.И. Ленина составляет 12310 кг, общий вес скульптур горельефа — 7510,0 кг, прописных букв ("ЛЕНИН") 24, 36 кг, малых ("Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны") — 34,74 кг", — говорится в описании к памятнику лидеру СССР.

Заказчиком закрытых торгов является коммунальное предприятие "Градпроект" города Запорожья. Начальная стоимость лота составляет 10 477 214,36 грн.

Участникам аукциона также предоставили возможность лично ознакомиться с лотом, но по предварительной записи.

Напомним, в конце 2023 года в центре временно оккупированного Мариуполя оккупанты устанавливают памятник "вождю мирового пролетариата" — Владимиру Ленину. Его многочисленные монументы Украина демонтировала в ряде городов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове окончательно демонтировали памятник Пушкину, бюст которого был отправлен на хранение еще в начале полномасштабного вторжения. Теперь коммунальщики добрались и до постамента.