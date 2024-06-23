Стартова ціна - захмарна: в Україні продають памʼятник Леніну (фото)

Торги почнуться у липні

Демонтований бронзовий памʼятник Володимиру Леніну виставили на аукціон на сайті Prozorro. Стартова ціна становить понад 10 млн грн.

Зазначається, що пропозиції від потенційних покупців прийматимуться до 12 липня 2024 року. Про це йдеться в оголошенні.

"Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа — 7510,0 кг, великих літер ("ЛЕНІН") 24, 36 кг, малих ("Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") — 34,74 кг", — йдеться в описі до памʼятника лідеру СРСР.

Замовником закритих торгів є комунальне підприємство "Градпроект" міста Запоріжжя. Початкова вартість лота складає 10 477 214, 36 грн.

Учасникам аукціону також надали можливість особисто ознайомитись з лотом, але за попереднім записом.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року центрі тимчасово окупованого Маріуполя окупанти встановлюють памʼятник "вождю світового пролетаріату" — Володимиру Леніну. Його численні монументи Україна демонтувала у низці міст.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну, погруддя якого було відправлено на зберігання ще на початку повномасштабного вторгнення. Тепер комунальники дісталися і до постаменту.