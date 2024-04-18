Поляки уже не стесняясь атакуют авто украинцев: в ход пошли новые методы

Поляки клеят наклейки на авто украинцев и снимают их номерные знаки

Уже не один месяц польские фермеры устраивают протесты, которые то усиливаются, то стихают. Недовольство поляков иногда набирает такие обороты, что они могут высыпать украинское зерно и топтаться по нему. Похоже, теперь они решили взяться и за водителей.

Вот такие наклейки клеят украинцам в Польше. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

Антиукраинское движение в Польше: подробности

Polska Antybanderowska, — похоже, такое название имеет польское антиукраинское движение. Именно это изображено на наклейке. Далее – нецензурная лексика в адрес Украины.

Кстати, с таким же названием в Польше давно существует националистическое движение. Еще в 2021 году, как сообщали местные СМИ, во Вроцлаве разогнали марш националистов во главе со священником Яцеком М. Он годами высказывал свою антиукраинскую позицию и известен антисемистскими высказываниями.

Также наш собеседник рассказал, что недавно в одном из дворов у всех авто на украинской регистрации сняли номерные знаки. А это проблема для украинцев, проживающих в Польше. Это ведь не так, как в Украине, — пошел в Сервисный центр МВД и переделал за 30 минут или вообще заказал новые в "Дії".

Ранее Телеграф писал, что в Польше авто с украинскими номерами режут шины. Такие случаи в последнее время участились.