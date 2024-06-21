Еще на шаг ближе: Евросовет согласовала начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС

Также переговоры начнут и с Молдовой

В пятницу, 21 июня, страны ЕС официально одобрили начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Они должны начаться на следующей неделе — с 25 июня.

Это, как пишет AFP, станет знаковым событием для двух стран в начале долгого пути к присоединению к блоку. Министры Европейского Союза начнут переговоры сначала с Украиной, а затем с Молдовой в Люксембурге во вторник днем.

Издание напоминает, что Украина и Молдова подали заявления о присоединении к ЕС после вторжения России в 2022 году. Долгожданное начало переговоров лишь предшествует вероятному многолетнему процессу реформ перед тем, как государства смогут наконец-то стать членами.

Для фактического начала переговоров членам блока еще предстояло подписать формальные рамки процесса. Однако исполнительный орган ЕС в этом месяце сообщил государствам-членам, что Украина и Молдова выполнили все критерии, необходимые для начала переговоров.

Путь Украины в ЕС

В то же время, как пишет AFP, давление, которое спровоцировало дальнейшие шаги по началу официальных переговоров, выросло и на фоне того, Венгрия могла бы затормозить прогресс, когда в июле будет председательствовать в ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам посола Эстонии в Украине Аннели Кольк, сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть не только от Украины, но и от всех 27 стран-членов и процедур объединения. Но, судя по скорости реформ в Украине, можно предположить, что это займет десятилетие, как в случае с другими государствами.