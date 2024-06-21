Путин не решает: военный эксперт ответил, кто сыграет заключительный аккорд в отправке солдат КНДР в Украину

Проведение общей мобилизации в России возможно при условии ведения боевых действий на ее территории

Президент России Владимир Путин, который недавно "колесил" по Северной Корее, может в войну против Украины привлечь военных из КНДР. Но действительно ли это возможно?

Об этом в разговоре с "Телеграфом" заявил военный аналитик, сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев, отвечая на вопрос, когда в России закончатся солдаты и РФ окажется в кадровом военном кризисе.

По его словам, общий мобилизационный резерв российской армии это 12 миллионов человек призывного возраста. Но здесь есть один важный нюанс.

"Проведение общей мобилизации в России возможно при условии ведения боевых действий на ее территории", — говорит военный аналитик.

Можем предполагать, чтобы сделать невозможным социальные потрясения в РФ, считает Снегирев. Он добавил, что Путин через некоторое время уйдет на привлечение военных из КНДР.

"Но здесь стоит вопрос, что в этом случае данную опцию решает не Путин и не Ким Чен Ын", — акцентировал эксперт.

Он добавил, что в этом вопросе будет ключевая позиция китайских товарищей. А товарищ Си Цзиньпин будет категорически против непосредственного участия военных подразделений КНДР в войне на Украине.

Визит Путина в КНДР – что известно

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею глава КНДР Ким Чен Ын пообещал российскому диктатору поддержку в войне против Украины. Он сделал это открыто и не завуалировано.

В Украине же отметили, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын демонстративно подписали договор о военном партнерстве между двумя террористическими режимами – российским и северокорейским. Это полностью обесценивает все запретительные международные инструменты и ООН как таковую.