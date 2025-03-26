В НАУ пришло ГБР. Какую коррупционную схему разоблачили в университете

Ректор рассказала, что происходит в учебном заведении

В Государственный университет "Киевский авиационный институт", ранее известный как НАУ, посетило Государственное бюро расследований. Правоохранители расследуют возможную коррупционную схему бронирования военнообязанных.

Об этом сообщила ректор вуза Ксения Семенова. По ее словам, вероятно, коммерческая компания (ООО) в сговоре с сотрудником университета под видом заказа научных исследований организовала схему бронирования.

Как отметила Семенова, сомнительную деятельность вовремя заметило управление безопасности вуза. Подозрения вызвало трудоустройство медика в команду, которая занимается исследованием беспилотных технологий.

"Продолжаем чистку авиационного от коррупции. Спасибо за помощь и сотрудничество правоохранителям", — заявила ректор вуза.

Она также добавила, что подобная схема не нова – ранее аналогичное злоупотребление было разоблачено в Харьковском авиационном институте (ХАИ).

"Университет со своей стороны, как только обнаружил потенциальное злоупотребление, сразу подал заявление в правоохранительные органы. Сейчас дело ведет ГБР", — подчеркнула Ксения Семенова.

В КАИ отмечают, что любые махинации с незаконным бронированием не будут толероваться, и призывают коллег из других вузов быть бдительными.

Публикация Ксении Семеновой

Напоминаем, ранее глава НАУ рассказывала, как в вузе борются со взятками. Ректор призвала студентов и преподавателей не замалчивать случаи коррупции, ведь это вредит не только репутации университета, но и всей стране.