Их осталось не больше 300 пар: в Украине исчезают большие соколы

Когда обычный житель украинских просторов, сегодня он стал символом уязвимости экосистем и потребности срочной охраны

Балабан (Falco cherrug) – величественная и редкая птица, представитель семьи Соколовых. В Украине он гнездовой, перелетный и зимующий вид, но его популяция требует особого внимания и охраны.

"Телеграф" рассказывает об этой уникальной птице, ее особенностях и важности сохранения. Итак, почему исчезает балабан?

Описание и распространение

Балабан – большой сокол, чуть меньше кречета. Длина тела достигает 60 см, а вес – от 800 до 1300 г. Окрас птицы характеризуется рыжеватыми и коричневыми оттенками. После линьки на второй год жизни спина крыла и надхвисть птицы приобретают темно-седой оттенок.

Этот вид соколов распространён от Юго-Восточной Европы до Монголии и Южного Забайкалья. Балабаны гнездятся в Украине, а на зимовку улетают в Эфиопию, Аравийский полуостров, Индию и Китай. Балабан имеет несколько названий в разных культурах. У славян его называли "красный сокол" или "рарог", а среднеазиатские сокольники называют его "ительгу". Арабы и англоязычный мир знают его как "сакер".

Экология и поведение

Балабаны образуют постоянные пары, которые ежегодно занимают то же гнездо или одно из гнезд на гнездном участке. Они гнездятся на опорах линий электропередач, скалах и обрывах.

Балабаны редко строят собственные гнезда, преимущественно используют старые гнезда других птиц. Они могут выгонять предыдущих хозяев гнезд, даже если те больше их. В кладке обычно 2-5 яиц, которые насиживаются около 30 дней. Птенцы вылетают из гнезда в июне.

Основу рациона балабана составляют грызуны, особенно суслики. Он также охотится на птиц, таких как грачи, скворцы и голуби. Балабаны известны своими быстрыми и маневренными полетами. Они охотятся наедине, используя стремительные броски для захвата добычи

Статус и охрана

В прошлом балабан был довольно обычной птицей в Украине. Однако в XX веке численность вида значительно сократилась. К счастью, с 80-х годов наблюдается восстановление популяции. По оценкам на 2009 год, в Украине насчитывалось 250-300 пар баллабанов.

Однако вид остается под угрозой исчезновения и нуждается в охране. Балабан занесен в Красную книгу Украины, а также охраняется международными конвенциями.

Угрозы и сохранение

Сокращение численности баллабанов связано с уменьшением кормовой базы, нелегальным отловом и контрабандой птенцов. Важным аспектом сохранения вида является охрана степных экосистем и борьба с незаконной охотой.

Сохранение балабана – важная задача для сохранения биоразнообразия Украины. Только совместными усилиями можно обеспечить будущее этой величественной птицы.

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