С группой поддержки и улыбкой подозреваемый в убийстве Фарион прибыл в суд (обновляется)

Часть заседания будет закрыта

Убийство Ирины Фарион снова рассматривается на очередном заседании суда 26 марта во Львове. Заседание проходит в Шевченковском районном суде.

Оно началось в 12.15. Об этом сообщает Суспільне.

В заседании, как и в предыдущие два раза, не участвует адвокат Софии Особы (дочь Ирины Фарион) Наталья Романик. София Особа не возражает против продолжения заседания при ее отсутствии.

Что известно о предыдущем заседании суда, какие заявления сделал подозреваемый в убийстве языковеда и детали громкого дела — читайте в материале "Телеграф" по ссылке.

Вячеслав Зинченко прибыл на слушание по делу. Вместе с ним в стенах Шевченковского райсуда находится группа поддержки.

Адвокат подсудимого Валерий Немировский заявил, что запись следователей с места убийства Ирины Фарион на улице Масарика якобы "поддельная". По его словам, видео сделали в другой день.

Также по сообщениям местных СМИ, суд частично закрыл заседание по просьбе Софии Особы (дочери Ирины Фарион). Она попросила, чтобы часть заседания, где будут рассматривать протокол осмотра тела языковеда, провели в закрытом режиме.

Сам подозреваемый выглядит бодрым. Он улыбается в камеру.

Дочь Ирины Фарион раскрыла детали громкого дела. По ее словам, пока был завершен первый том, осталось 29. Она добавляет, что это долгий процесс, но Особа уверена, что Зинченко будет наказан.

"Он сядет пожизненно. Это я уже повторяю неоднократно", — сказала дочь Фарион.

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковед Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, связанной с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что у подозреваемого в убийстве Фарион был список следующих жертв.