Работал с Порошенко, а потом с Зеленским: что известно про бывшего зама Ермака Кирилла Тимошенко

Биография бывшего заместителя Андрея Ермака

Вечером 27 июня стало известно о том, что у бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко прошли обыски. По данным "Телеграфа", НАБУ застало экс-сотрудника ОП возле ресторана "Ишак" в Киеве.

Кириллу Владленовичу Тимошенко 35 лет и родом он из Днепра, где окончил Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара по специальности "Правоведение"по специальности "Правоведение". Однако по профессии не работал, а с 16 лет начал свою карьеру в медиа: "Приват ТВ Днепр" (9 канал), собкор программы "Гол!" на "Новом канале", "Интер", в компании FILM.UA и на канале "Украина".

В 2011 году стал продюсером продакшн-студий "07 Продакшн" и ООО "Мамас фильм продакшн", а в 2014 году основал рекламную компанию GOODMEDIA, специализация которой PR-услуги и предвыборные кампании. Работал с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Владимиром Гройсманом, Борисом Филатовым, Виталием Куприем, Министерством информационной политики и другими.

Эта компания в 2014 году занималась производством фильма "Битва за Днепр", а также социальных роликов для телевидения про ВСУ — "Аэропорт", "Ты рядом. Верим. Живём…".

В 2015 году Кирилл Тимошенко продюсировал социальный ролик в поддержку семей погибших украинских воинов. В итоге лента получила премию Omni Awards (США) и стала первой в истории существования премии украинской работой. В этом же году стал медийщиком партии "УКРОП" и баллотировался от нее в Киевский городской совет. Также на общественных началах был помощником народного депутата Украины VIII созыва Андрея Денисенко.

В 2019 году, во время президентских выборов, работал в штабе Владимира Зеленского — отвечал за медиа и креатив избирательной кампании. Именно он автор ролика, на котором Зеленский вызывает Петра Порошенко на дебаты. 21 мая 2019 года был назначен Владимиром Зеленским на должность заместителя главы Администрации Президента, а 25 июня 2019 — заместителя главы Офиса президента. Сначала отвечал за информационную политику, а с 2020 года стал ответственным за региональную политику. В том же году был назначен координатором президентской программы "Большое строительство".

В марте 2021 года стал исполнительным секретарем президиума Конгресса местных и региональных властей, созданного при Президенте Украины, в Офисе президента отвечал за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины. В том же году занимал 5-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус".

Был уволен с должности 23 января 2023 года, а перед этим показал в сети фото заявления "по собственному желанию".

Женат на Алене Тимошенко — основательнице первой украинской киношколы Ukrainian Film School. Есть сын Семен. Отец Кирилла Тимошенко Владлен Тимошенко — директор ООО "Бизнес-центр Коминфо ЛТД" и депутат Днепровского областного совета от партии "Слуга народа", глава постоянной комиссии по вопросам деятельности коммунальных предприятий и предпринимательства.

Кирилл Тимошенко с женой и ребенком

Владлен и Кирилл Тимошенко

Что касается материального положения, то в 2020 году Кирилл Тимошенко заработал 418 949 гривен в ОП, еще 79,9 тысяч гривен указал в декларации как "страховые выплаты", 6,9 тысяч гривен — доход от "ДУС медиа" и 3 440 гривен материальной помощи от Киевского городского центра по начислению и осуществление социальных выплат. Кроме того, в декларации он указал, что у него было на тот момент наличными 675 тысяч долларов, 110 тысяч евро и 3,4 млн гривен. Его супруга Алена заработала 6 279 546 гривен, которые указала как "доход от предпринимательской деятельности". Наличными она хранила 170 тысяч долларов и 3,25 млн гривен.

Его жена в 2020 году стала владелицей квартиры в Киеве за 2 млн гривен и двух земельных участков в селе Подгорцы (Обуховский район Киевской области) — 555 кв.м стоимостью 72,2 млн гривен и 58 кв.м за 7 946 гривен. Сам тогда еще заместитель главы ОП купил квартиру 181 кв. м и три машиноместа в столице, а также квартиру в Днепре и садовый дом с земельным участком площадью 881 кв. м в Днепропетровской области.

В 2020 году семья Тимошенко владела тремя авто: Porsche Macan 2017 года выпуска, BMW Х5 2019 года выпуска и Volkswagen Caravelle 2014 года выпуска.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Кирилл Тимошенко получил должность в Минобороны. Он будет заниматься медиа и коммуникациями.