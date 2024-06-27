Працював із Порошенком, а потім із Зеленським: що відомо про колишнього заступника Єрмака Кирила Тимошенко

Біографія колишнього заступника Андрія Єрмака

Увечері 27 червня стало відомо, що у колишнього заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенко пройшли обшуки. За даними "Телеграфа", НАБУ застало ексспівробітника ВП біля ресторану "Ішак" у Києві.

Кирилу Владленовичу Тимошенко 35 років і родом він із Дніпра, де закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю "Правознавство" за спеціальністю "Правознавство". Проте за професією не працював, а з 16 років розпочав свою кар’єру в медіа: "Приват ТВ Дніпро" (9 канал), власкор програми "Гол!" на "Новому каналі", "Інтер", у компанії FILM.UA та на каналі "Україна".

У 2011 році став продюсером продакшн-студій "07 Продакшн" та ТОВ "Мамас фільм продакшн", а у 2014 році заснував рекламну компанію GOODMEDIA, спеціалізація якої PR-послуги та передвиборні кампанії. Працював із Петром Порошенком, Юрієм Луценком, Володимиром Гройсманом, Борисом Філатовим, Віталієм Купрієм, Міністерством інформаційної політики та іншими.

Ця компанія у 2014 році займалася виробництвом фільму "Битва за Дніпро", а також соціальних роликів для телебачення про ЗСУ — "Аеропорт", "Ти поруч. Віримо. Живемо…".

2015 року Кирило Тимошенко продюсував соціальний ролик на підтримку сімей загиблих українських воїнів. У результаті стрічка отримала премію Omni Awards (США) та стала першою в історії існування премії українською роботою. Цього ж року став медійником партії "УКРОП" та балотувався від неї до Київської міської ради. Також на громадських засадах був помічником народного депутата України VIII скликання Андрія Денисенка.

2019 року, під час президентських виборів, працював у штабі Володимира Зеленського — відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії. Саме він автор ролика, на якому Зеленський викликає Петра Порошенка на дебати. 21 травня 2019 року був призначений Володимиром Зеленським на посаду заступника глави Адміністрації Президента, а 25 червня 2019 року – заступника голови Офісу президента. Спершу відповідав за інформаційну політику, а з 2020 року став відповідальним за регіональну політику. У тому ж році був призначений координатором президентської програми "Велике будівництво".

У березні 2021 року став виконавчим секретарем президії Конгресу місцевої та регіональної влади, створеної за Президента України, в Офісі президента відповідав за відновлення житла та інфраструктурних об’єктів України. У тому ж році посідав 5-те місце у рейтингу 100 найвпливовіших українців за версією журналу "Фокус".

Був звільнений з посади 23 січня 2023 року, а перед цим показав у мережі фото заяви "за власним бажанням".

Одружений з Оленою Тимошенко — засновницею першої української кіношколи Ukrainian Film School. Є син Семен. Батько Кирила Тимошенко Владлен Тимошенко — директор ТОВ "Бізнес-центр Комінфо ЛТД" та депутат Дніпровської обласної ради від партії "Слуга народу", голова постійної комісії з питань діяльності комунальних підприємств та підприємництва.

Кирило Тимошенко з дружиною та дитиною

Владлен та Кирило Тимошенко

Щодо матеріального становища, то у 2020 році Кирило Тимошенко заробив 418 949 гривень у ВП, ще 79,9 тисяч гривень вказав у декларації як "страхові виплати", 6,9 тисяч гривень — дохід від "ДУС медіа" та 3 440 гривень матеріальної допомоги від Київського міського центру з нарахування та здійснення соціальних виплат. Крім того, у декларації він зазначив, що у нього було на той момент готівкою 675 тисяч доларів, 110 тисяч євро та 3,4 млн гривень. Його дружина Олена заробила 6279546 гривень, які вказала як "дохід від підприємницької діяльності". Готівкою вона зберігала 170 тисяч доларів та 3,25 млн гривень.

Його дружина у 2020 році стала власницею квартири у Києві за 2 млн гривень та двох земельних ділянок у селі Підгірці (Обухівський район Київської області) — 555 кв.м вартістю 72,2 млн гривень та 58 кв.м за 7 946 гривень. Сам тоді ще заступник голови ВП купив квартиру 181 кв. м та три машиномісця у столиці, а також квартиру у Дніпрі та садовий будинок із земельною ділянкою площею 881 кв. м у Дніпропетровській області.

У 2020 році сім'я Тимошенко володіла трьома авто: Porsche Macan 2017 року випуску, BMW Х5 2019 року випуску та Volkswagen Caravelle 2014 року випуску.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Кирило Тимошенко отримав посаду до Міноборони. Він займатиметься медіа та комунікаціями.