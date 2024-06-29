Освобождение после лет неволи: Зеленский показал эмоциональные фото встречи украинских пленных

Среди вернувшихся домой — двое священников и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа

В пятницу, 28 июня, Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 украинцев. Некоторые из них были захвачены россиянами еще в 2017-2018 годах. Президент Украины Владимир Зеленский показал фото их возвращения домой.

Эмоциональные кадры глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что в возвращении домой этих гражданских людей, среди которых два священника и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, принимал участие Ватикан. На встрече украинцев присутствовали представитель римско-католической церкви и лидеры крымскотатарского народа – Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Из российского плена 28 июня вернулись:

Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный россиянами в Крыму еще в 2021 году;

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые находились в плену еще с 2017–2018 годов;

Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам;

5 гражданских, захваченные на территории Беларуси: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Встреча прошла в киевском аэропорту "Жуляны". Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что это – 53 обмен пленными из РФ. Ему способствовали ОАЭ и Ватикан.

Ранее военный капеллан Василий Вырозуб, попавший в плен в составе гуманитарной миссии у острова Змеиный, провел в российских застенках 68 суток, подвергаясь тяжелым моральным и телесным пыткам. В преддверии второй годовщины освобождения Змеиного священник поделился с "Телеграфом" своими воспоминаниями о пережитом и размышлениями о том, что представляет собой российское общество.