Вы из рода князей, если носите такую фамилию: есть ли ваша в списке
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Таких родовых имен немало
Украинские фамилии могут приоткрыть завесу тайны над историей рода. Некоторые говорят о том, что он происходит от скифов и сарматов, а другие указывают на княжеское происхождение.
Большинство таких фамилий оканчиваются на "ей" или "ич", однако есть и другие. Об этом рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк на своем YouTube-канале.
Профессор проанализировал родовые имена своих студентов. Он выделил те, которые говорят о княжеском происхождении. Например, фамилия Сангушко является классической княжеской древней фамилией, отмечает Масляк. Еще одна старинная княжеская украинская фамилия — Сапега.
Также на принадлежность к роду князей указывают такие фамилии:
- Вишневецкий,
- Черторийский,
- Хоткевич,
- Нимерович,
- Выговский,
- Чарнецкий;
- Заславский;
- Курецкий;
- Косаковский;
- Любомирский;
- Ружинский;
- Лукомский.
Кроме того, указанием, что человек может быть потомком княжеского рода, говорит окончание фамилии на -йло (-айло, -эйло, -ийло, -ийло, -ойло, -уйло, -яйло). Например — Нечитайло, Меняйло, Мазайло и др.
Согласно карте фамилий на сайте "Рідні" сейчас в Украине живет 360 носителей фамилии Сапега. Вишневецких — 585, а Выговских — 1042.
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