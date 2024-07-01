Вы из рода князей, если носите такую фамилию: есть ли ваша в списке

Таких родовых имен немало

Украинские фамилии могут приоткрыть завесу тайны над историей рода. Некоторые говорят о том, что он происходит от скифов и сарматов, а другие указывают на княжеское происхождение.

Большинство таких фамилий оканчиваются на "ей" или "ич", однако есть и другие. Об этом рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк на своем YouTube-канале.

Профессор проанализировал родовые имена своих студентов. Он выделил те, которые говорят о княжеском происхождении. Например, фамилия Сангушко является классической княжеской древней фамилией, отмечает Масляк. Еще одна старинная княжеская украинская фамилия — Сапега.

Также на принадлежность к роду князей указывают такие фамилии:

Вишневецкий,

Черторийский,

Хоткевич,

Нимерович,

Выговский,

Чарнецкий;

Заславский;

Курецкий;

Косаковский;

Любомирский;

Ружинский;

Лукомский.

Кроме того, указанием, что человек может быть потомком княжеского рода, говорит окончание фамилии на -йло (-айло, -эйло, -ийло, -ийло, -ойло, -уйло, -яйло). Например — Нечитайло, Меняйло, Мазайло и др.

Согласно карте фамилий на сайте "Рідні" сейчас в Украине живет 360 носителей фамилии Сапега. Вишневецких — 585, а Выговских — 1042.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские фамилии образовались благодаря остроумию запорожских козаков.