Ваши предки могут быть поляками, румынами или венграми, если у вас такая фамилия (список)

В списке много распространенных родовых имен в современной Украине

Тайна фамилии расскажет кое-что о ваших предках, об их финансовом состоянии или происхождении. Ранее мы писали о родовых именах, которые давали бедным людям, а теперь сообщаем о фамилиях польского, румынского и венгерского происхождения.

Это достаточно широкая группа, потому что в Украине сейчас проживает много людей, чьи предки родились на территории соседних стран. Родовые имена иностранного происхождения перечислены в научной работе "Современные украинские фамилии" авторства известного языковеда Юлиана Редько.

Фамилии польского происхождения

В Украине проживает много людей, имеющих польское происхождение. Обычно они носят родовые имена Лях, Поляк или производные от них.

На самом деле существует несколько десятков польских фамилий. Но хотим обратить внимание именно на этнонимичные. Такие прозвища в древности давали людям, которые переехали в Украину из другой страны. На предка-поляка указывают следующие фамилии:

Лях;

Ляховец;

Лендел;

Поляк;

Ляшко;

Лещук;

Ляхович;

Лещенко.

Отметим, что некоторые носители этих фамилий достаточно известны. К примеру, Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Украины Юрий Лещук. Более известный для большинства граждан политик, лидер Радикальной Партии Олег Ляшко. Пополняет этот перечень глава украинского Минздрава Виктор Ляшко.

Какие родовые имена указывают на предка-венгра

Перечень этих фамилий немного скромнее. Тем не менее эти родовые имена довольно распространены, особенно на западе Украины. Языковед указал фамилии венгерского происхождения:

Мадяр;

Угринчин;

Мадярчик;

Модзар;

Угрин;

Маджера.

Известным представителем этой группы фамилий является Михаил Мадярчик, президент футбольного клуба "Хуст". Отметим, что команда выступает в первой лиге Чемпионата Украины.

Фамилии румынского происхождения

На предка-румына может указывать родовое имя Волох и производные от него. Наиболее распространены фамилии этой этнонимической группы:

Волошин;

Влох;

Волошский;

Олах;

Волощук;

Олашин;

Волощенко.

Отметим, что в Украине проживает 19745 носителей фамилии Волошин. Она входит в сотню более распространенных родовых имен. Ожидаемо, что больше всего представителей проживает именно на западе страны.

Одним из наиболее известных представителей этой фамилии является Александр Волошин. Это блогер, бывший муж певицы Анны Тринчер.

"Телеграф" ранее сообщал, какие украинские фамилии появились во время СССР. Из-за политики русификации родовые имена существенно меняли, иногда — до неузнаваемости.