Ваши предки легендарные скифы и сарматы, если фамилия звучит так: проверьте свою

Такие фамилии имеют окончание "он"

На территории современной Украины в течение определенного промежутка времени проживали разные народы, что отражается и на фамилиях. Украинские родовые имена могут указывать на польское или венгерское происхождение, или на скифское и сарматское.

Об этом рассказал доктор географических наук, академик НАН высшего образования Петр Масляк. Отмечается, что скифы и сарматы – это кочевые народы, ранее проживавшие на территории нашего государства.

По словам Масляка, на скифское и сарматское происхождение фамилии указывает окончание "он".

К таким родовым именам относят:

Завізіон;

Демідіон;

Аріон;

Фоліон;

Фаріон.

Также к этой группе, по мнению профессора, относятся родовые имена, связанные со словом "предраю", которое означает "скиф заморский":

Передирій;

Предрій;

Пердрій;

Передерій;

Передерієнко;

Передерійчук.

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