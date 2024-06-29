Ваши предки легендарные скифы и сарматы, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Такие фамилии имеют окончание "он"
На территории современной Украины в течение определенного промежутка времени проживали разные народы, что отражается и на фамилиях. Украинские родовые имена могут указывать на польское или венгерское происхождение, или на скифское и сарматское.
Об этом рассказал доктор географических наук, академик НАН высшего образования Петр Масляк. Отмечается, что скифы и сарматы – это кочевые народы, ранее проживавшие на территории нашего государства.
По словам Масляка, на скифское и сарматское происхождение фамилии указывает окончание "он".
К таким родовым именам относят:
- Завізіон;
- Демідіон;
- Аріон;
- Фоліон;
- Фаріон.
Также к этой группе, по мнению профессора, относятся родовые имена, связанные со словом "предраю", которое означает "скиф заморский":
- Передирій;
- Предрій;
- Пердрій;
- Передерій;
- Передерієнко;
- Передерійчук.
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