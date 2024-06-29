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Ваши предки легендарные скифы и сарматы, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Скифы и сарматы Новость обновлена 29 июня 2024, 16:56
Скифы и сарматы. Фото Freepik

Такие фамилии имеют окончание "он"

На территории современной Украины в течение определенного промежутка времени проживали разные народы, что отражается и на фамилиях. Украинские родовые имена могут указывать на польское или венгерское происхождение, или на скифское и сарматское.

Об этом рассказал доктор географических наук, академик НАН высшего образования Петр Масляк. Отмечается, что скифы и сарматы – это кочевые народы, ранее проживавшие на территории нашего государства.

По словам Масляка, на скифское и сарматское происхождение фамилии указывает окончание "он".

К таким родовым именам относят:

  • Завізіон;
  • Демідіон;
  • Аріон;
  • Фоліон;
  • Фаріон.

Также к этой группе, по мнению профессора, относятся родовые имена, связанные со словом "предраю", которое означает "скиф заморский":

  • Передирій;
  • Предрій;
  • Пердрій;
  • Передерій;
  • Передерієнко;
  • Передерійчук.

Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали бедным как церковная мышь людям.

Теги:
#Фамилии #Происхождение #Українські