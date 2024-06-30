Поблагодарите казаков: какие украинские фамилии образовались благодаря остроумию запорожцев

В давних казацких реестрах множество современных украинских фамилий

Наверное, каждый человек, хотя бы раз в жизни, интересовался происхождением своей фамилии. Некоторые родовые имена обладают довольно очевидной этимологией, другие — загадочные и уникальные, над ними до сих пор бьются языковеды.

Однако есть в Украине отдельная категория фамилий, которые достались нашим предкам во время казацкого времени. Эти родовые имена лишний раз подчеркивают остроумие и чувство юмора, присущие большинству казаков. "Телеграф" выбрал едва ли не самые красочные родовые имена, которые можно встретить в Украине и в наше время.

Кривонис

О казацком происхождении фамилии нет никаких сомнений. В настоящее время его носителями являются 1256 человек. В то время как другая версия родового имени — Кривонос — насчитывает 4067 украинцев и украинок.

Одно из первых упоминаний фамилии Кривонос датируется 1649 годом. В Войске Запорожском было сразу шесть казаков с такой фамилией.

Среди известных украинцев с такой фамилией — легендарный казак периода Хмельнитчины Максим Кривонос.

Максим Кривонос на гравюре

Непейвода

Фамилия Непейвода имеет казацкое происхождение и в настоящее время его носителями являются 1107 человек. Первое упоминание фамилии датируется 1649 годом. Был некий Гришко Непейвода в Войске Запорожском (Пекарская сотня, Каневский полк).

Дармограй

Сейчас эта казацкая фамилия имеет около 1105 носителей в Украине. Такое прозвище казаки могли дать не очень умелому музыканту. Со временем оно переросло в полноценную фамилию.

Среди веселых и остроумных фамилий, счастливые носители которых до сих пор благодарят казацкую фантазию и юмор:

Скачистрибайло

Екало

Занудько

Телипайло

Нетреба

Шмаровоз и множество других

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии принадлежали украинским повстанцам. Проверьте в списке свое.