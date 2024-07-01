Кто-то из предков был изрядный ворчун: какие фамилии давали хмурым людям и драчунам

Черта характера предка легла в основу вашей фамилии

Украинцы всегда были мастаками в том, что касается шуток и остроумного юмора. Так, наши предки давали друг другу разные прозвища, которые впоследствии переросли в полноценные фамилии.

При этом обращали внимание на поведение человека, его черты внешности и характера. Телеграф рассказывает, какие фамилии давали тем, кто не умел найти общий язык ни с соседями, ни с односельчанами. Поможет нам в этом работа языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".

Некоторые из этих родовых имен до сих пор распространены в Украине. Проверьте и вы свое в списке.

Задра

Задирака

Бешкета

Заведия

Забияка

Грубиян

Понурко

Настобурко

Дикун

Дикий

Дичко

Бурчайло

Буркун

Воркун

Если у вас одна из этих фамилий, будьте уверены в вашем роду точно был незаурядный ворчун. Да такой, что именно его черта характера легла в основу вашей фамилии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии дошли до нас со времен казацкого времени. Они образовались благодаря незаурядному остроумию запорожцев.