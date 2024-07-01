Кто-то из предков был изрядный ворчун: какие фамилии давали хмурым людям и драчунам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Черта характера предка легла в основу вашей фамилии
Украинцы всегда были мастаками в том, что касается шуток и остроумного юмора. Так, наши предки давали друг другу разные прозвища, которые впоследствии переросли в полноценные фамилии.
При этом обращали внимание на поведение человека, его черты внешности и характера. Телеграф рассказывает, какие фамилии давали тем, кто не умел найти общий язык ни с соседями, ни с односельчанами. Поможет нам в этом работа языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".
Некоторые из этих родовых имен до сих пор распространены в Украине. Проверьте и вы свое в списке.
- Задра
- Задирака
- Бешкета
- Заведия
- Забияка
- Грубиян
- Понурко
- Настобурко
- Дикун
- Дикий
- Дичко
- Бурчайло
- Буркун
- Воркун
Если у вас одна из этих фамилий, будьте уверены в вашем роду точно был незаурядный ворчун. Да такой, что именно его черта характера легла в основу вашей фамилии.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии дошли до нас со времен казацкого времени. Они образовались благодаря незаурядному остроумию запорожцев.