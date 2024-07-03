Укр

Могут привести к фатальным последствиям: основные ошибки при зарядке зарядной станции

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Зарядные станции сейчас необходимая вещь Новость обновлена 03 июля 2024, 18:17
Зарядные станции сейчас необходимая вещь. Фото 24 канал

Пользоваться устройством нужно правильно

Во время массовых отключений электроэнергии портативные зарядные станции стали неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев. Они позволяют поддерживать работу различных электронных устройств в случае перебоев в электроснабжении.

Несмотря на множество преимуществ, использование этих устройств требует соблюдения определенных мер безопасности. Неправильная зарядка может привести к серьезным последствиям, включая повреждение оборудования и угрозу для здоровья пользователей. Поэтому "Телеграф" рассказывает, каким образом лучше не запитывать такие необходимые в нынешних реалиях устройства.

Как нельзя заражать зарядные станции

Многие при зарядке станции, особенно мощной, используют удлинители. Однако производители не рекомендуют этого делать: они нередко бывают некачественными и легко могут сгореть. Поэтому лучше включить устройство непосредственно в розетку.

Не стоит также использовать "неродную" зарядку. Дело в том, что у блоков питания от разных брендов и моделей разная мощность и вольтаж. Поэтому если заряжать станцию ​​слишком мощной зарядкой – она может сгореть, если менее мощной – может выйти из строя может сам блок питания или процесс зарядки будет длиться слишком долго.

Также лучше не оставлять зарядку в сети. Она может перезарядиться, аккумулятор повредится и как следствие — сократится срок его службы. Хотя у большинства электростанций встроенная система защиты способна все же предотвратить перезарядку, все равно важно следить за процессом и вовремя отключать прибор. Кроме того, вы не можете быть уверенным в скачках напряжения в сети — по этой причине лучше прибор обезопасить.

Ранее мы рассказывали, как выбрать зарядную станцию. Стоит учесть, что в Украине заканчиваются генераторы и зарядные станции.

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#Лайфхак #Отключение света #Зарядная станция