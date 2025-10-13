Можуть призвести до фатальних наслідків: основні помилки під час заряджання зарядної станції

У користуванні цим пристроєм є кілька важливих правил, які стосуються саме процесу зарядки

Під час масових відключень електроенергії портативні зарядні станції стали невід’ємною частиною повсякденного життя українців. Вони дозволяють підтримувати роботу різних електронних пристроїв у разі перебоїв у електропостачанні.

Попри безліч переваг, використання цих пристроїв вимагає дотримання певних заходів безпеки. Неправильне заряджання може призвести до серйозних наслідків, включаючи пошкодження обладнання та загрозу для здоров’я користувачів. Тому "Телеграф" розповідає, як краще не запитувати такі необхідні в нинішніх реаліях пристрої.

Як не можна заражати зарядні станції

Багато при зарядці станції, особливо потужної, використовують подовжувачі. Однак виробники не рекомендують цього робити: вони нерідко бувають неякісними та легко можуть згоріти. Тому краще увімкнути пристрій безпосередньо в розетку.

Не варто також використовувати "нерідну" зарядку. Річ у тому, що у блоків живлення від різних брендів та моделей різна потужність та вольтаж. Тому якщо заряджати станцію надто потужною зарядкою – вона може згоріти, якщо менш потужною – може вийти з ладу, може сам блок живлення або процес зарядки триватиме надто довго.

Також краще не залишати заряджання в мережі. Вона може перезарядитись, акумулятор пошкодиться і як наслідок скоротиться термін його служби. Хоча у більшості електростанцій вбудована система захисту здатна все ж таки запобігти перезарядці, все одно важливо стежити за процесом і вчасно відключати прилад. Крім того, ви не можете бути впевненим у стрибках напруги в мережі — тому краще прилад убезпечити.

