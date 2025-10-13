В Украине экстренные отключения электричества: какие области остались без света - обновлено
Привычные графики во время экстренного ограничения не действуют
В Украине в понедельник, 13 октября, с утра вводят экстренные отключения света. В настоящее время их применяют в Донецкой и Днепропетровской области, а также еще несколько регионов.
Что нужно знать:
- Какие графики отключений действуют
- Почему ввели экстренные отключения электроэнергии
- Когда включат свет
Как сообщает ДТЭК, в Донецкой и Днепропетровской области ввели экстренные отключения с 9 утра 13 октября. В этих областях стали отключать свет без применения графиков. Также ограничения коснулись и Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Сумской областей. Причина – последствия российских атак на объекты энергетики.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения", — говорится в сообщении.
В этих регионах ограничения применены для промышленных потребителей. Также в Черниговской области применены временные отключения для двух очередей.
Отметим, экстренные отключения отличают от плановых тем, что их вводят на время дефицита в сети. То есть спрогнозировать их продолжительность или очередность невозможно. Однако следует понимать, что отключения не затронут критическую инфраструктуру, а если она и попадет под них — есть генераторы.
Сейчас Укрэнерго призывает украинцев экономить электроэнергию, особенно во время похолодания и в часы пик. Ведь пострадавшая от российских атак сеть не выдерживает нагрузки.
"Сегодня, 13 октября, по состоянию на 8:30, потребление электроэнергии было на 9,5% выше, чем в предыдущий рабочий день, в который не применялись ограничения — в четверг, 9 октября", — пишут энергетики.
Напомним, в ночь на 13 октября Россия атаковала Одесскую и Харьковскую области. В Одессе, несмотря на активную работу ПВО и сбивание вражеских беспилотников, произошло попадание. По предварительным данным, пострадал один человек.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате российского удара 11 октября в Одессе и на Черниговщине исчез свет, а местами даже вода.