Кого могут мобилизовать уже в июле: список лиц, которые потеряют право на отсрочку

Вскоре могут призвать еще три категории населения

Во время действия общей мобилизации некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы в армии. Предоставляют ее некоторым причинам, в частности, по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, в связи с обучением или профессиональной деятельностью. Однако некоторых категорий граждан коснутся изменения.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" под названием "Суперповестки, штрафы в 17 тысяч, и мобилизация студентов. Главные изменения по призыву в июле".

Отмечается, что право на отсрочку потеряют:

по уходу за лицом с инвалидностью III группы (если это супруга или супруг);

должники по алиментам, в которых трое детей и более;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести.

Ранее мы рассказывали, что делать, если нет военного билета и возможно ли получить отсрочку от мобилизации в этом случае. Также "Телеграф" также писал, как правильно составлять заявление на отсрочку от мобилизации и куда его подавать. Также мы сообщали, какие документы нужно прилагать к заявлению об оформлении отсрочки — оригиналы или нотариально заверенные копии.