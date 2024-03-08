Удачный ход или "ссылка": в Раде указали на несколько интересных моментов по назначению Залужного

Нардеп Арсений Пушкаренко объяснил "Телеграфу", почему экс-главком ВСУ будет эффективным дипломатом, и владеет ли он английским

Никакой так называемой "ссылки" подальше от Украины бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного в Британию нет, учитывая несколько причин. К тому же генерал усовершенствует свой английский и будет эффективным дипломатом в контексте войны против России.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал заместитель председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат из фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко, комментируя волну определенной "зрады" в соцсетях по поводу потенциального назначения Залужного послом Украины на Туманном альбионе.

— Мы услышали уже комментарий президента Украины о том, что генерал Залужный изъявил такое желание и что это была его инициатива, чтобы попробовать себя на дипломатической ниве. У него был опыт работы с британским партнером в должности главнокомандующего ВСУ. Поэтому в принципе, думаю, что это назначение будет полезно и для государства, и для Залужного, чтобы попробовать себя в такой ипостаси.

Сейчас Украина направила запрос на агреман (от фр. agrément "согласие". — Авт.), мы ждем согласования. Думаю, что точно без его согласия вряд ли бы состоялось потенциальное назначение и не анонсировалась бы его командировка, чтобы возглавить нашу дипломатическую миссию в Лондоне, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Залужный хочет оставаться чрезвычайно полезным для государства, поскольку этап его военной карьеры как главкома завершился, и формально "он прямо сегодня в ВСУ не может давать какой-либо результат".

— Думаю, это достаточно интересное решение с точки зрения того, что Великобритания с первых дней широкомасштабного вторжения была нашим стратегическим решительным партнером. К сожалению, в Великобритании достаточно долго нет нашего посла. Поэтому, думаю, это только углубит поддержку Украины Лондоном. А также будет помогать британской стороне консолидировать усилия по поддержке Украины на международном уровне. Следовательно, считаю, что это очень сильный шаг и для Украины, и лично для генерала Залужного. Потому что его опыт и авторитет будут там только усиливать поддержку здесь, – объяснил Арсений Пушкаренко.

Также, народный депутат добавил, Залужный кроме всего прочего владеет английским языком: "Активно его развивает, как очень много украинцев (и я лично) и усиливает языковые знания, чтобы стабильно свободно иметь возможность выстраивать персональные контакты и работать для Украины".

*Интервью с заместителем председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества о потере Россией поддержки в мире, наказании Путина в Гааге и возвращении украинских пленных — читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Гарант отправил Залужного в отставку 8 февраля 2024-го, а вместе с ним и все командование Сил обороны Украины. Сам Зеленский заявлял, что украинская армия нуждается в перезагрузке и свежих кадрах, которые могут подсказать новые решения.

Отметим, что в июле 2023-го Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Британии Вадима Пристайко, занимавшего ее с июля 2020 года.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что россияне запустили фейк о том, что Залужный ушел в политику. В Интернете появились поддельные сайты якобы Валерия Залужного и его "удостоверение" члена политической партии "Европейская Солидарность".