Всего 37 пунктов: в ТЦК рассказали, какие данные сверяют при их обновлении

Не все данные отражены в военно-учетном документе

В связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Кроме адреса регистрации, в ТЦК проверяют личные данные, состав семьи, специальность, образование и другие данные военнослужащего.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Кто заплатит штраф 25 тысяч и что нужно успеть до 16 июля — ответы на главные вопросы о мобилизации".

"Законом Украины "О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" определено 37 пунктов, по которым проводится идентификация военнообязанных. И не все из этих пунктов отражены в военно-учетном документе", — рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майора Роман Истомин.

Он добавил, что в понятие военно-учетного документа входит не только военный билет. Также документом считается удостоверение о приписке к призывному участку, удостоверение офицера запаса, временное удостоверение военнообязанного.

Сейчас в Украине не планируют продлевать сроки обязательного обновления военно-учетных данных. В этом нет необходимости — у военнообязанных украинцев есть еще достаточно времени.

Минобороны также не поддерживает решение продлить срок обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Дело в том, что государству следует понимать, сколько граждан могут защищать Украину.