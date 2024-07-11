Впервые за всю историю: синоптики зафиксировали температурный рекорд в одном из городов Украины

Ранее максимальная температура была на пол градуса ниже

В Украине в июле продолжается аномально жаркая погода и в Николаеве была зафиксирована рекордная температура воздуха для этого месяца и для всего лета. Столбики термометров поднялись до 40,5 градусов.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет РБК-Украина. По ее словам, конкретно для Николаева это абсолютный рекорд.

"Пока мы имеем только один рекорд. Это Николаев, где температура вчера была 40,5 градусов тепла. Это рекорд для Николаева за всю историю наблюдений как для этого месяца, так и для всего лета", — сказала Голеня.

Она уточнила, что за всю историю максимальная температура в Николаеве была 40 градусов. К слову, в Николаевской области температура сейчас еще выше. К примеру, в Вознесенске, она поднялась до 41 градусов.

О том, какая погода ожидается в июле в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич: "В Украину идет жара в 42 градуса, но некоторым регионам повезет".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в июле чрезвычайную жару. Согласно их прогнозам, температура воздуха будет близка к абсолютным максимумам зафиксированным в Украине за всю историю наблюдений.