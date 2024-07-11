Вперше за всю історію: синоптики зафіксували температурний рекорд в одному з міст України

Раніше максимальна температура була на пів градуса нижче

В Україні в липні триває аномально спекотна погода і в Миколаєві було зафіксовано рекордну температуру повітря для цього місяця та для всього літа. Стовпчики термометрів піднялися до 40,5 градусів.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише РБК-Україна. За її словами, саме для Миколаєва це абсолютний рекорд.

"Поки ми маємо лише один рекорд. Це Миколаїв, де температура вчора була 40,5 градусів тепла. Це рекорд для Миколаєва за всю історію спостережень як цього місяця, так і всього літа", — сказала Голеня.

Вона уточнила, що за всю історію максимальна температура у Миколаєві була 40 градусів. До речі, на Миколаївщині температура зараз ще вища. Наприклад, у Вознесенську вона піднялася до 41 градусів.

Про те, яка погода очікується у липні у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич: "В Україну йде спека 42 градуси, але деяким регіонам пощастить".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики Укргідрометцентру прогнозують у липні надзвичайну спеку. За їхніми прогнозами, температура повітря буде близька до абсолютних максимумів, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.