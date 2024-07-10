В украинских магазинах резко пропал табак: в чем может быть причина и какие прогнозы

Украинцы делятся в сети способами и местами, где можно раздобыть табак

Украинцы жалуются, что из магазинов массово исчез табак, из которого многие привыкли делать самокрутки. Произошло это спустя год после того, как в Украине запретили ароматизированные сигареты.

Об этом сообщают украинцы в сети. По прогнозам, дефицит продлится до августа-сентября текущего года.

В частности, журналист Юлиана Скибицкая поделилась своей историей. Долгое время она не курит покупные сигареты, а покупает табак и делает самокрутки. Но из-за того, что табак пропал из магазинов, ей пришлось купить IQOS.

"И я ощущаю себя смешанно. С одной стороны, если бы не эта подстава с табаком, айкоса бы не было в моей бананке, а 1400 гривен — остались бы на карте. С другой — я курю и мне нормально, а если быть совсем честно, даже немного нравится", — написала журналист.

Многие связали исчезновение табака с запретом на ввоз, производство и продажу ароматизированного табака и сигарет с капсулами или различными вкусами. Такое решение было принято властями Украины 11 июля 2023 года. По словам украинцев, табачные магазины сейчас столкнулись с проблемой ввоза табака, так как в большинстве своем он продавался тоже ароматизированным. А запасы старого уже на исхде. В магазинах "Фортуна" и других табачных киосках говорят, что дефицит может продлиться до августа-сентября.

Вместе с тем, украинцы отмечают, что можно заказать табак в интернет, но сроки его доставки неизвестны. А некоторые покупают в неофициальных точках, где сигареты завозят контрабандой. Но качество и безопасность товара в таких местах неизвестны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подорожают сигареты. В ближайшем будущем пачка сигарет будет стоить почти 200 гривен.