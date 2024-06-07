Быстрые деньги для бюджета: власти хотят серьезного подорожания сигарет

Рост акциза возможен уже с 1 июля

Законопроект о повышении акцизов на сигареты прошел первое чтение. Этот проект очень быстро может стать законом, судя по тому, как настроены нардепы. Но новые цены точно не понравятся курильщикам.

Почему так рассказывает "Телеграф" в материале "Насколько подорожают сигареты? Эти цифры не понравятся курильщикам".

Отмечается, что правительство законопроектом №11090 предлагает повысить ставки акциза на табачные изделия. Делать это планируют постепенно. Однако небольшой рост акциза возможен уже с 1 июля, а вот в январе 2025 года акциз вырастет на 23%. В 2026—2028 годах еще плюс по 5%.

Темпы роста акцизов установлены с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС по гармонизации украинского налогового законодательства с требованиями Евросоюза.

"Конечно, цель законопроекта – увеличить поступление в государственный бюджет. И именно акцизный налог на табак способен принести в казну быстрые деньги", — говорится в материале.

По прогнозам Минфина, принятие этого законопроекта обеспечит дополнительные поступления в бюджет свыше 28 млрд грн к 2029 году.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде Украины не исключают возможности запрета продажи табачных изделий в киосках. Причиной послужило то, что продавцы киосков не используют регистраторы расчетных операций (РРО) при реализации товара.