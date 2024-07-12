Почему прогнозы обещают 40 градусов, а на деле имеем все 60? Синоптик объяснил нестыковку

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

В последние дни Украину накрыла аномальная жара. Синоптики предупреждают, что столбики термометров покажут около 40 градусов выше нуля. Однако на деле будем имеем все 60.

Синоптик Игорь Кибальчич объяснил, почему прогнозы часто расходятся с реальностью. Он также рассказал, сколько еще украинцам придется изнывать от жары и когда наступит желанная прохлада.

Чрезвычайно жаркая погода в стране установилась в результате поступления воздушных масс из тропических и субтропических районов Северной Африки и Ближнего Востока.

"В отдельные дни на востоке и юге Украины столбики термометров преодолевали отметку в +40 °С! Важно, что это температура, измеряемая в тени на высоте 2 метра от поверхности земли", — объяснил синоптик.

А вот под прямыми солнечными лучами, да еще в условиях городской застройки и асфальтного покрытия, фактическая температура может превышать +50…+60 °С.

Игорь Кибальчич отметил, что такие высокие показатели не характерны для нашей местности и оказывают негативное влияние на самочувствие многих людей и животных.

Синоптик подчеркнул, что в связи с интенсивным потеплением климата подобные периоды длительной жары в будущем будут повторяться все чаще за счет увеличения степени континентальности климата над Восточной Европой.

Ранее "Телеграф" рассказал, что дождей пока не предвидится.