На фоне циничных заявлений Захаровой: военный эксперт рассказал, стоит ли бояться за Киевскую ГЭС

У россиян всегда есть возможности для удара

Россияне нацелились на остатки украинской энергетики и продолжат попытки ее уничтожить. Такое предположение сделал военный эксперт, публицист и историк Михаил Жирохов после заявлений пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой.

Соответствующее мнение он высказал в комментарии нашему изданию "Телеграф". По его словам, несколько уцелевших объектов энергогенерации могут стать следующей целью россиян.

"Сейчас у нас кроме ядерной энергетики осталось только пара-тройка гидроэлектростанций, в том числе ТЭЦ, Киевская ГЭС, которая работает благодаря Киевскому водохранилищу… Очевидно, что они могут стать целями для российских атак", — сказал эксперт.

Что касается непосредственно заявления Захаровой, то, по мнению эксперта, к нему следует относиться как к своеобразному предупреждению.

"Россияне показали, что они могут уничтожить любую ТЭЦ, любую энергопроизводящую станцию ударами. Их последний удар… они практикуют комбинированные удары. Прикрыть все ПВО очень и очень тяжело", — сказал Жирохов.

На вопрос нашего журналиста о запасе прочности, в частности, дамбы Киевской гидроэлектростанции, эксперт привел пример меньшей дамбы, что в Козаровичах. Дамба расположена на реке Ирпень и в феврале 2022 г. Силы обороны были вынуждены взорвать ее, чтобы не допустить прорыва оккупантов в сторону Киева.

"Во время обороны Киеве та дамба частично была повреждена. И насколько понимаю, там речь шла о нескольких камазах со взрывчаткой, взрывали сами", — сказал Жирохов.

Плотина в Козаровичах

"Возможности для ударов у россиян всегда есть. И есть масштабирование ударов. То есть с одного удара у них может не получиться. Они нанесут второй, третий, четвертый… Ракет, у них, к сожалению, больше, чем достаточно".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как РФ присвоила бренд "Мелитопольская черешня". Роспатент выдал оккупантам свидетельство об "исключительном праве" на указанный бренд.