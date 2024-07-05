Действительно ли Зеленский планирует уволить Шмыгаля? Что говорят в Кабмине, ОП и Верховной Раде

В списке потенциальных кандидатов на замену только одна фамилия

Несмотря на появление многих слухов о кадровых перестановках в Кабинете министров, все изменения в правительстве поставлены на паузу. По состоянию на начало июля Банковая всерьез не рассматривает вопрос увольнения премьера Дениса Шмыгаля, говорят источники "Телеграфа" во властных кабинетах. Но достаточно непростая ситуация сложилась с Кабмином вообще.

Сейчас в правительстве вакантны кресла министров в пяти ведомствах: Минмолодежи и спорта, Министерстве агрополитики, Минкультуры и информполитики, Минветеранов, Мининфраструктуры и региональной политики.

Для понимания ситуации: Ростислав Карандеев уже год возглавляет Министерство культуры и информполитики с приставкой и.о., а Матвея Бидного уже 9 месяцев не назначают полноценным главой Минспорта (при том, что испытательный срок в три месяца истек еще в начале этого года).

Отсутствие кадровых назначений объясняется не только сложностью поиска кандидатур, но и отсутствием реформы правительства, которую Шмигаль анонсировал вместе с президентом (подробнее об этом мы рассказывали здесь).

Собеседники "Телеграфа" в ОП и правительстве утверждают, что на повестке дня остается объединение Минспорта по Минкультуры и информполитики. Пока кандидата на должность министра культуры еще не нашли.

Источники в окружении Бидного рассказали, что "все будет разрешаться после Олимпиады". Собеседники уточняют, что планируется проводить соцзамеры, чтобы лучше организовать процесс слияния.

По нашей информации, идет поиск кандидатов в еще два министерства — Минрегиональной политики и Мининфраструктуры, которые после увольнения Александра Кубракова обещали разъединить.

Среди претендентов на пост руководителя Минрегиона есть фамилия действующего заместителя председателя ОП Алексея Кулебы. На Мининфраструктуры, как говорит депутат в руководстве СН, начали рассматривать Александра Перцовского. В настоящее время он занимает должность руководителя пассажирского направления и является членом правления "Укрзализныци".

В комментарии Телеграфу Перцовский утверждает, что имеет другие карьерные планы: "Я отвечаю за пассажирские перевозки УЗ и планирую продолжить работать в этом направлении".

Следует отметить, что предыдущий кандидат — Алексей Чернышев (председатель правления "Нафтогаза") — исключен из списка потенциальных претендентов после громкого скандала с НАБУ, рассказывает источник в правительстве.

Будет ли отставка Шмыгаля?

На днях в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский планирует заменить действующего премьера первым вице-премьером — министром экономики Юлией Свириденко. Отметим, что это единственная кандидатура, фамилия которой звучит в свете возможной смены премьера. Более того, один из информированных собеседников издания демонстрирует уверенность, что назначение Свириденко – решенный вопрос. Однако источники "Телеграфа" в окружении президента опровергают данный инсайд.

"После увольнения Кубракова и [председателя Госагентства по восстановлению Мустафы] Найема началась информационная кампания против Шмыгаля", — рассказывает собеседник. Поговаривают, что причиной этого являются якобы незавершенные финансовые расчеты правительства с известным бизнесменом Максимом Шкилем. Последний известен как владелец компании Autostrada, которая является одним из самых крупных подрядчиков по строительству защитных сооружений на энергообъектах, а до вторжения получила львиную долю заказов "Большого строительства".

Максим Шкиль якобы стоит за медийной атакой на действующего премьера

Сам Шкиль откровенно обвиняет Шмыгаля в прекращении финансирования защиты объектов энергетики третьего уровня (на случай ракетных ударов).

"Об обстрелах энергетической инфраструктуры было известно заранее, но не сделано практически ничего. Исключительно из-за отсутствия финансирования все работы были остановлены. Результат — страна без света" – утверждает бизнесмен.

Между тем, в ОП призывают не обращать на это внимание. "У нас сейчас вообще нет дискуссии об изменениях в правительстве", — говорит собеседник. Источник "Телеграфа" на Банковой говорит, что для Зеленского важно видеть результат. Между тем Шмигаль достаточно осторожен, согласовывает каждый свой шаг.

"Но не генерирует креативные решения, которые ждет Зеленский", — объясняет собеседник.

Опровергают информацию об отставке премьера и в Кабмине. Однако некоторые депутаты намекают, что "дыма без огня не бывает".