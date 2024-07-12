Звільненням не обійшлося: суд ухвалив рішення по поліціянту, який разом з Тищенком напав на військового в Дніпрі

Прокурори вимагали суворіших заходів

Цілодобовий домашній арешт строком на два місяці. Суд обрав запобіжний захід експоліціянту Богданові Писаренку, який брав участь у нападі на військового у Дніпрі.

Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо". Посилаються на інформацію, яку надали в Офісі Генерального прокурора. При цьому зазначається, що прокурори в суді просили для Писаренка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, проте Київський суд обрав м’якший захід і тому прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу.

"Печерський районний суд Києва 11 липня 2024 року обрав запобіжний захід колишньому поліцейському Богдану Писаренку. Чоловіка підозрюють у незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України) та перевищенні службових повноважень (частина 2 статті 365 КК України). У суді прокурори просили для Писаренка тримання під вартою без можливості вийти під заставу, але суд обрав м’якіший запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Прокурори подали апеляційну скаргу на ухвалу суду", — йдеться в повідомленні.

Підозру експоліціянт отримав 8 липня 2024 року. У тексті документа, який журналісти "Слідства.Інфо" отримали від джерел у правоохоронних органах, зазначено, що колишній поліцейський наказував потерпілому Дмитру Мазосі зупинитись, фізично перешкоджав йому рухатись із дитячим візком, в якому було немовля та декілька разів намагався "заламати" потерпілого.

На думку прокурорів, Писаренко знав, що перевищує свої повноваження і не має законних підстав застосовувати силу до Мазохи, але експоліціянта це не зупинило.

Експоліціянт Богдан Писаренко

Нагадаємо, інцидент з побиттям військового у Дніпрі стався 20 червня 2024 року. Тоді нардеп Микола Тищенка та люди з його охорони побили ексбійця підрозділу Kraken Дмитра Мазоху. Пізніше ЗМІ, попри старанні маскування учасників побиття, вдалося встановити особу кожного з нападників. Ними виявилися: у минулому вандал, а нині тренер зі страйкболу Микола Щегельський; колишній депутат від партії ОПЗЖ Сергій Савченко та ексохоронець нічного клубу Костянтин Цубера і, власне, колишній поліціянт Богдан Писаренко.

За кілька днів після побиття, Писаренка звільнили з Національної поліції. Як зазначили у відомстві, Писаренко нібито не знав своїх повноважень, не дотримався порядку застосування заходів примусу та не увімкнув портативний відеореєстратор до і під час конфлікту.

Разом із Писаренком у справі про побиття військового у Дніпрі тепер троє підозрюваних: нардеп Микола Тищенко, охоронець Костянтин Цубера і тепер Богдан Писаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що наговорив в суді Микола Тищенко. Зокрема, нардеп хотів блиснути знанням українських приказок, але щось пішло не так.