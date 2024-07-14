Ноги летают выше головы: как устроен футбол на костылях и когда в Украине будет свой чемпионат

В команде есть игроки, которые приезжают на тренировку за 600 километров.

Осенью прошлого года появилась первая в Украине футбольная команда игроков с ампутациями "Pokrova Lviv AMP". Проект начинался как совместная тренировка четырех военных с ампутациями, а сейчас клуб из Львова насчитывает три десятка игроков и выступает в чемпионате Польши, ведь собственного первенства по АМП футболу в Украине пока нет.

Как создавали уникальную команду, кто в ней играет, и какие вообще особенности этого вида спорта. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал главный тренер клуба Богдан Мельник.

— Богдан, объясните, как зародилась идея создания клуба для людей с ампутациями "Pokrova Lviv AMP"?

— У нас принадлежность к Украинской греко-католической церкви. Основателями команды являются отцы-салезиане. Это орден в Римско-католической церкви, призванный воспитывать детей и молодежь во всем мире. Во время одного из путешествий наших детей в Швейцарию в инклюзивный летний лагерь о.Михаил Чабан (главный салезианин Украины) увидел ребят на костылях с ампутациями из футбольной команды "Олимпик Марсель". Отец Михаил вернулся в Украину, и было решено создать подобную футбольную команду и у нас. А мне предложили заняться организацией этой команды.

— Без раздумий согласились? Ведь, насколько я понимаю, для вас этот вид спорта был новый.

— Совершенно новый. Я еще в прошлом году вообще не знал, что такой вид спорта существует. Уже позже понял, что собственно тренерство, построение тактических схем, техника – не самое главное в этой истории.

— Где искали первых игроков в команду? Как они появились?

— Действительно, ребят нужно было где-то найти. В период реабилитации никто не думает о футболе. Ребята думают как протезироваться, восстановиться, плюс вопрос ВЛК, увольнение с военной службы. Это все давит на них. Поэтому помог только личный контакт в среде реабилитационных центров. Посещение, общение с ребятами дало возможность привлечь первых четырех игроков, и наша первая тренировка состоялась 12 сентября 2023 года.

— Трудно было уговорить этих первых игроков?

— Например, мы приехали к парню, у которого было 25 оперативных вмешательств. Он был в отчаянии. Но когда увидел ребят, которые приехали такие же, как и он: на костылях, на протезах, то понял, что есть возможность себя реализовать, даже не имея одной ноги. И он просто расцвел на глазах.

— Вы говорите, что в этой работе главное даже не само тренерство. А что тогда? Психологическая поддержка?

— На первой тренировке нужно было сделать все, чтобы люди пришли на вторую. А эмоциональная нагрузка была очень большой, потому что для меня военный без ноги — это были слезы. А надо было еще ими управлять, давать упражнения и, упаси Бог, сказать делать обороты ногой, которой нет. Это сейчас мы можем уже шутить, а на тот момент мы были чужими людьми и я не знал, как правильно себя вести. Поэтому на первый план вышло само общение. Надо было понять, чего они хотят, на каком этапе и мотивировать их в следующий раунд систематических занятий. Как показала практика, с ними нужно быть настоящим и искренним, тогда все будет хорошо.

— А сколько сейчас игроков в клубе? Что он собой представляет?

— Сейчас больше 30 игроков. Где-то 85% игроков – это военные с ампутациями в результате боевых действий. География – 17 регионов Украины.

— К вам идут люди, которые и до травмы играли в футбол или большинство тех, кто спортом не занимался?

— Большинство тех, кто играл в футбол в последний раз, наверное, еще в школе. Проект начинался в первую очередь как реабилитация, и по нашим принципам нет такого, что ты слабый игрок, поэтому не попал в команду. Если есть желание, то не важно, какая у тебя футбольная подготовка. Это среда, и это, в первую очередь, реабилитация.

— Расскажите о правилах АМП футбола. Чем этот вид спорта отличается от классического футбола?

— Размер футбольного поля 60 на 40 метров (в классическом футболе 100 на 64 метра. — Ред. ). Играют семь на семь. То есть шесть полевых игроков и вратарь. Полевые игроки либо без одной конечности, либо с дефектами конечности. Есть список заболеваний, которые подпадают под эту категорию. Например, капитан сборной Украины, наш игрок, у него одна нога на 6 см короче другой.

Вратарь — либо без руки, либо с изъяном руки, и рукой он не может полностью владеть. Прячется рука в специальный корсет. Вратарь играет только в штрафной площадке, которая имеет размер 8 на 10 метров. Будет нарушением правил, если вратарь сыграл вне площадки: это либо удаление, либо предупреждение.

— А собственно костылями можно играть?

— Костыль — это продление руки. То есть, неслучайное касание мяча костылем — это либо штрафной, либо пенальти.

— А насколько это травматический спорт? Ведь я так понимаю, что костылем случайно можно так "зарядить" по ногам, что мало не покажется.

— Травматический, и вот почему: есть три точки опоры, поэтому ноги могут летать выше головы, если вдруг ногу очень высоко поднял. А костылями очень мало травмируют.

Самое плохое, что может быть, это падение на культю или удар по ней. Это даже может быть до потери сознания. Почему так происходит? Потому что голова помнит, что нога есть. Например, сидящий парень на скамейке запасных, ему врач палец перематывает, а затем он на эмоциях спешит вернуться на тренировку и может просто поставить культю на землю (голова же думает, что есть нога) и может упасть на нее.

Приавила АМП футбола очень отличаются

— Вы уверяете, что АМП футбол – в первую очередь, реабилитация. А объясните, как именно это помогает нашим раненым защитникам?

— Я вообще считаю, что спорт – это лучшая реабилитация. Вот смотрите, в период реабилитации ребята находятся в реабилитационных центрах. Они как будто здоровы, но думают о том, что у них болит нога которой нет, фантомные боли и т.д. А когда они вовлечены в спорт, то уже думают, что им надо утром подготовиться, поехать на тренировку. В течение дня тренируются и нет времени думать о плохом. Кто-то находит цель свою как игрок, хочет попасть в сборную Украины, выиграть чемпионат. А кто-то просто находит хороший коллектив единомышленников, например, у нас есть игроки, приезжающие на тренировку за 600 километров.

— Я так понимаю, что в Украине пока нет собственного чемпионата по АМП футболу, поэтому Pokrova Lviv AMP играет в чемпионате Польши. А как это произошло? Так можно?

— Мы поняли, что на определенном этапе не можем мотивировать людей просто тренироваться, потому начали искать соревнования. Ближайший к нам топ-чемпионат Европы – в Польше. Мы начали переговоры и, к счастью, нас приняли. Опыт, который мы получаем там, применим в Украине, потому что это вопрос недалекого будущего, когда у нас будет собственный чемпионат.

Я вижу большой интерес и в следующем году, даже если у нас будет только три команды в чемпионате (в Украине существуют только три подобных команды: МСК "Днепр" (Черкассы), FC "Shakhtar-Стальные" и "Pokrova Lviv AMP". — Ред.), то у нас все равно будет свой чемпионат. Зная среду, наши игроки не смогут просто тренироваться. Им нужно играть и побеждать.

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