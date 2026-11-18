В Киеве часть больших канализационных насосных станций до сих пор без резервного питания

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Если из-за длительных обесточиваний перестанет работать канализация, жильцам первых этажей следует иметь запас прочных одноразовых пакетов. Они потребуются для сбора отходов.

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Запасаться пакетами жителям первых этажей советует инструктор по выживанию Игорь Молодан. По его словам, копать выгребные ямы во дворах многоэтажек необязательно: собранные в пакеты отходы можно выносить на свалку.

По совету инструктора, выгребные ямы во дворах многоэтажек копать не обязательно Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира подтвердил, что несколько крупных канализационных насосных станций в Киеве до сих пор не имеют резервного питания. Их остановка из-за отсутствия электричества угрожает и водоснабжению.

"Если их отключат от электричества, в отдельных районах воду просто выключат, чтобы она не попадала в канализацию. То есть проблемы есть. Но я не думаю, что мы с ними столкнемся", – отметил Шира.

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