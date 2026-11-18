Длительное обесточивание чревато проблемами с работой канализации

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Трое суток без воды во время блэкаута – возможный сценарий, если электричество полностью исчезнет, а насосные станции без генераторов. При резервном питании воду могут подавать несколько часов в день.

Детальнее читайте на "Телеграфе": Миллионы украинцев останутся без воды зимой? Где паника преувеличена, а кому стоит готовиться

О работе насосов без электричества рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира. По его объяснению, при масштабных обесточиваниях насосные станции переводят на генераторы, однако круглосуточно они работать не могут.

Артем Шира Источник: Facebook

Если же в квартирах будет свет хотя бы четыре-восемь часов в сутки, насосы, вероятнее всего, смогут работать. По возвращении электричества время восстановления будет зависеть от размера станции и длины трассы.

"Все зависит от длины трассы. Маленькая насосная станция заработает сразу, как ее включили. Если же это большая центральная станция и трубы полностью без воды, то речь идет о нескольких часах. Говорят, что могут быть и дни, но я не понимаю почему. Мне кажется, нескольких часов достаточно", — объясняет Артем Шира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как помыться без воды и согреться без отопления. В преддверии сложной зимы жительница Днепра поделилась советами.